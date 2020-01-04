دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Segway-Ninebot تكشف عن مجموعة من السكوتر الكهربائي الجديدة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Segway-Ninebot عن مجموعة من السكوتر الكهربائية الجديدة قبل بدء فعاليات المعرض، ويأتي من ضمنها سكوتر تدعي الشركة بأنه سيكون أول سكوتر كهربي خفيف الوزن وموفر للطاقة على الإطلاق لمزيد من السهولة في التنقل.

تأتي وحدة Air T15 بسعر 699$ بنظام مختلف كلياً عن باقي المنتجات، حيث أنها لا تحتاج لكثير من الإعدادات من المستخدم، ولكن بدلاً من ذلك تقول الشركة أن المستخدمين سيدفعون بـ Air T15 ويقوم السكوتر بحساب الأحتكاك وحالة الطريق وعلى الفور يقوم بضبط سرعتك للثبات على معدل سرعة ثابت، في حين سيتم التباطؤ من خلال ضغطات بسيطة على العجلات الخلفية.

كما تؤكد الشركة المصنعة على قابلية الطي بلمسة زر واحدة ليكون في شكل شبه مستوي، بينما يأتي الوزن 22 كجم، ويتم تشغيل المحرك بقوة 300 واط لتصل معه سرعته القصوى 12.4 ميل في الساعة.

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كما ستكشف الشركة عن سكوتر T60 والذي تدعي الشركة أنه سيكون منتجاً ثورياً وتقول أنه سيكون روبوت وسكوتر وليس مجرد سكوتر عادي، ولكن للأسف لا يوجد المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج ولا نبذه عن تلك الصفات.

أيضاً سيكون هناك إصدار جديد من سكوتر Max الالكتروني الشهير والذي تقول الشركة أنه مصمم خصيصاً “لتحديات المناطق السريعة”وهذا يعني أنه سيكون لدية عجلات أكبر وتوصيلات مخبأة جيداً لحمايتها، كما تدعي الشركة بأنه سيجعل تجربة المستخدم أسهل وأكثر ثباتاً، وبالإضافة لذلك تقول الشركة أن هذا الإصدار سيأتي ببطاريات قابلة للإستبدال مما يسهل عمليات الشحن دون الحاجة للعودة إلى المنزل والقدرة للاستخدام أوقات أطول.

المصدر

هذا الموضوع Segway-Ninebot تكشف عن مجموعة من السكوتر الكهربائي الجديدة #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.