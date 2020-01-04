شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ردا على تعليق الناتو مهمات التدريب فى البلاد: "لدينا بدائل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد العراق على إعلان حلف شمال الاطلسى "الناتو" تعليق مهمات التدريب بالبلاد بالقول إن "لدينا البدائل" حسبما أفادت فضائية العربية.

كان حلف شمال الأطلسى الناتو أعلن اليوم السبت عن تعليق مهمات التدريب فى العراق، وذلك عقب مقتل اللواء "قاسم سليمانى" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى إثر هجوم جوى للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد.

يأتى فى الوقت الذى قرر فيه التحالف الدولى خفض عملياته فى العراق لأسباب أمنية، وذلك عقب مقتل سليمانى فى بغداد.

يذكر أن قاسم سليمانى قُتل فجر أمس الجمعة فى ضربة أمريكية استهدفت سيارته فى محيط مطار بغداد الدولى بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبى، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولى، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليمانى، وأبومهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبى، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا. وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

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وكان الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح أمس الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.