شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصية قاسم سليمانى الخطية لزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام إيرانية وصية مكتوبة بخط قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثورى قاسم سليمانى إلى زوجته، أكد فيها على دفنه في مزار الشهداء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

وكتب فيها "زوجتى حددت مكان قبري في مزار شهداء كرمان، ومحمود يعرف (نجله)، على أن يكون قبري بسيط مثل قبور أصدقائى الشهداء، واكتبوا عليه هذه الكلمات (الجندى قاسم سليمانى) وليست أي عبارات آخرى".

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وشيع العراق جثمان قاسم سليمانى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقى أبو مهدي المهندس وقتلى الحشد الشعبى بمشاركة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي وقادة الحشد الشعبى وسط بغداد.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيرانى، قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس.وأثار الجنرال غلام علي أبو حمزة ، قائد الحرس في إقليم كرمان الجنوبي ، إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج.وقال في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر أمس الجمعة ونشرتها تسنيم اليوم السبت إن إيران تحتفظ بالحق في الثأر من الولايات المتحدة لمقتل سليماني.

وأضاف: "مضيق هرمز نقطة حيوية للغرب، وعدد كبير من المدمرات والسفن الأمريكية يمر من هناك... حددت إيران أهدافا أمريكية حيوية في المنطقة منذ وقت طويل ".