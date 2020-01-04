شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة: على إيران أن تتوقف عن إشعال الفتن والانقسامات فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، أن إيران ينبغى عليها أن ترفع يدها عن العراق، وتتوقف عن إشعال الفتن والانقسامات فى الدول العربية والتدخل بشئونها الداخلية، وأبدى السنيورة أسفه، فى تصريح له اليوم، لتحول الدول العربية والعراق على وجه التحديد، إلى ساحة مواجهة وتصفية حسابات ومسرح اغتيالات بين قوتين خارجيتين لا تبحثان عن مصالح العراق أو مصالح الشعوب العربية بل عن مصالحهما وقوة نفوذهما على الأرض العربية.

وشدد على، أن المطلوب فى المرحلة الراهنة، أن تعود الدول العربية للإمساك بزمام قضاياها وأمورها، وإعطاء الأولوية للاهتمام بمصالح أوطانها وشعوبها، والعمل على عودة العراق إلى الحضن العربي، وأن تكون بوصلة الحكم متجهة إلى الحرص على مصالح العراق والعراقيين.

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وقال، "العراق دولة عربية مستقلة لها سيادتها على أرضها وقد عبر الشعب العراقى عما يريده عبر انتفاضته المباركة فى كل مدن العراق والرسالة واضحة، فلتخرج إيران من العراق وسوريا واليمن، ولتتوقف عما تقوم به من تدخلات مباشرة أو عبر أذرعها فى كل بلد عربي، ولتنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، ولتوقف انحيازها إلى إسرائيل".

وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق عن أمله، فى أن يبقى لبنان بعيدا عن التداعيات السلبية القائمة والمحتملة بسبب الأحداث والتطورات الأخيرة فى العراق وفى المنطقة، قائلا "شعب لبنان لا ينقصه المزيد من المشكلات والتعقيدات فى هذه الظروف، لذلك وجب القول إلى من يندفعون للمواجهة والردود العنيفة، ابعدوا الشرور عن لبنان، وتوقفوا عن كل أمر لا تكون المصالح الوطنية اللبنانية هى أساسه وأهدافه".