شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يقصف بالصواريخ والمدفعية أوكارا للإرهابيين بريفى إدلب وحلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت وحدات الجيش العربى السورى، اليوم السبت، أوكارا وتحصينات للإرهابيين فى ريفى إدلب الجنوبى الشرقى وحلب الجنوبى الغربى، وذلك فى إطار عملياتها المتواصلة ضد فلول التنظيمات الإرهابية التى تنتشر فى تلك المناطق وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية وتمنعهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة، وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات قصف مدفعية وصاروخية طالت مواقع المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها فى مدينة معرة النعمان وبلدات سراقب ومعرشورين ومعرشمشة وتلمنس بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

وأشارت، إلى أن الضربات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

وفى ريف حلب الجنوبى الغربى، ذكرت الوكالة، أن وحدات من الجيش استهدفت بضربات مدفعية أوكارا وتحصينات للتنظيمات الإرهابية فى قرية خلصة موقعة فى صفوفهم قتلى ومصابين.

يذكر أن، وحدات الجيش العاملة فى الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان، أحبطت فى وقت سابق هجوما للمجموعات الإرهابية على النقاط العسكرية فى بلدتى التح وجرجناز، واستهدفت تحركات فلولهم على محور أبو الضهور/سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

Advertisements

و من الجدير بالذكر ، أنه فى وقت سابق، أحبطت وحدات الجيش السورى العاملة فى الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان، هجوما لمجموعات إرهابية على النقاط العسكرية فى بلدتى التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" حينها، أن مجموعات إرهابية استغلت الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية فى محيط بلدتى (جرجناز) و(التح) اللتين طهرهما الجيش من الإرهابيين الأسبوع الماضي، حيث تصدت لها وحدات الجيش العاملة فى المنطقة ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير عربتين مفخختين وعشرات الآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومدافع متنوعة استخدمتها المجموعات الإرهابية فى هجومها.

وأشارت "سانا"، إلى أن وحدات الجيش، نفذت ضربات مدفعية وصاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين من اتجاه معرة النعمان وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.