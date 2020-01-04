شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تبدأ التحقيق مع طاقم طائرة أقلت "سليمانى" من دمشق لبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، اليوم أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى العاصمة العراقية بغداد. وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك

وقال خلف في تصريحاته "اللجان التحقيقية بدأت العمل، وسيجري التحقيق مع كل من نعتقد أنه كان مطلعا على بعض الوقائع والمعلومات داخل المطار"، حيث اتهمت اشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

يذكر أن قاسم سليمانى قُتل فجر أمس الجمعة فى ضربة أمريكية استهدفت سيارته فى محيط مطار بغداد الدولى بعد عودته من سوريا.

وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبى، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولى، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليمانى، وأبومهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبى، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

وكان الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح أمس الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.