شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء القطرية تسبغ علم بلادها بـ"الأسود" بعد مقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ العديد من متابعى زيارة وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بعد 24 ساعة من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. بتغيير لون العلم القطرى الذى وضع خلف الوزير القطرى من اللون العنابى إلى اللون الأسود.



العلم القطرى باللون الأسود بدلا من اللون العنابى

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن وزير خارجية قطر عقد الجولة الأولى من المحادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بينما تُعقد الجولة الثانية من هذه المباحثات على انفراد.

وأضافت "وزير خارجية قطر كان قد وصل ظهر اليوم إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين.. وبعد لقائه ظريف، سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني".

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من مقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية، بمطار بغداد الدولي، في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وخلفت الضربة أيضا مقتل عدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد.

من جهة أخرى، نقلت كالة تسنيم للأنباء ، عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيرانى، قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس.وأثار الجنرال غلام علي أبو حمزة ، قائد الحرس في إقليم كرمان الجنوبي ، إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج.وقال في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر أمس الجمعة ونشرتها تسنيم اليوم السبت إن إيران تحتفظ بالحق في الثأر من الولايات المتحدة لمقتل سليماني.

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وأضاف "مضيق هرمز نقطة حيوية للغرب وإن عددا كبيرا من المدمرات والسفن الأمريكية يمر من هناك... حددت إيران أهدافا أمريكية حيوية في المنطقة منذ وقت طويل... نحو 35 هدفا أمريكيا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب في متناول أيدينا".

من جهة أخرى، نقلت قناة الميادين، عن مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية ،قوله أن رد "محور المقاومة" الذي تدعمه إيران على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة جوية أمريكية سيكون حازما. ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة.

وقال رعد للقناة إن الأمريكيين "أخفقوا" في استهدافهم (سليماني) مضيفا أنهم سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة.