شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يخصص 20 مليار دينار ميزانية طوارئ للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن مجلس النواب الليبى قرر تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020، وأفادت بوابة الوسط الليبية، بأن ذلك جاء فى الجلسة الطارئة التى يعقدها المجلس اليوم فى مدينة بنغازى برئاسة النائب الثانى لرئيس المجلس أحميد حومة.

وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية، قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل كافة المنافذ البحرية والجوية التى تقع تحت سيطرة الميليشيات.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس طلال الميهوب، فى كلمته خلال الجلسة، أن "المنافذ التى تسيطر عليها الميليشيات تسمح بدخول المرتزقة".

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كما وافق البرلمان الليبى بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين، وذلك خلال الجلسة التاريخية الطارئة المنعقدة الآن لبحث تداعيات التدخل التركى العسكرى السافر.

ووافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر، وطالب أحد نواب البرلمان على ضرورة سحب هذا الاعتراف عالميا، كما قبل إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبى إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

وأقر مجلس النواب الليبى، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.