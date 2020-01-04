شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" يخلص الأراضى اليمنية من 1604 لغم فى الأسبوع الأخير من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة السعودية لدى القاهرة، أن السعودية نجحت من خلال فريق المشروع السعودى لنزع الألغام، "مسام" فى التخلص من 1.604 لغم من الأراضى اليمنية خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضى.

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر :"خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر٢٠١٩م، فريق المشروع السعودي لنزع الألغام مسام ينتزع 1,604 ألغام من الأراضي اليمنية، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 120,145 لغمًا".



السفارة السعودية

وكشفت السفارة السعودية، أن الفريق نجح فى إزالة 23 لغم مضاد للأفراد، و476 لغم مضاد للدبابات، و1086، ذخيرة غير منفجرة، و19 عبوة ناسفة.



مركز الملك سلمان للإغاثة



وكان وفد عن "البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن" فى عدن، قد أجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، استعرض فيها خططه التنموية لليمن، الثلاثاء 24 ديسمبر الماضى.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى فى بيان أن زيارة الوفد السعودى إلى العاصمة المؤقتة عدن مهمة جداً ولها دلالات كبيرة لدى كل يمني، مبيناً أن السعودية كانت ولا تزال شريكاً لليمن فى أوقات السلم والحرب.

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وأوضح عبد الملك خلال لقائه، وفد "البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن" برئاسة المهندس حسن العطاس فى قصر المعاشيق الرئاسى بعدن، أن المملكة وقفت مع اليمنيين عندما قرروا خوض معركتهم المصيرية ضد الانقلاب، و«عندما تحررت معظم المناطق وأصبحت تحت سيطرة الحكومة بدأ التفكير فى إعطاء الناس أملاً حول كيف سيكون اليمن إذا ما استقر وعمّ السلام».

وتطرق إلى اللقاء الذى جمع قبل عامين الرئيس هادى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلاً إن ذلك اللقاء هدف لمناقشة دعم اليمن اقتصادياً، ووديعة المليارى دولار ومنحة المشتقات النفطية وغيرها.

وأضاف: "هنا بدأت الفكرة والتنسيق حول دعم اليمن اقتصادياً وهو ما يعطى اليمن أملاً بالسلام والاستقرار مستقبلاً"، مشيراً إلى أن الوديعة السعودية لها دور كبير فى دعم الاستقرار المالى وفتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية التى وصلت إلى كل بيت فى اليمن.