تونس.. إنقاذ 53 مهاجرا غير نظامي كانوا متجهين لإيطاليا

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أنقذت السلطات التونسية، 53 مواطنا كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة نحو السواحل الإيطالية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، السبت، أن "وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، وأخرى تابعة للحرس البحري، أنقذت 53 تونسيا تراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، كانوا بصدد طلب النجدة بعد تعطب قاربهم على بعد 60 كلم شمال شرق العطاية، بجزيرة قرقنة الواقعة بولاية صفاقس (جنوب)".

ولفت البيان أن المهاجرين غير النظاميين، أكدوا أنهم أبحروا ليل الخميس من سواحل الشابة التابعة لولاية المهدية (شرق)، في اتجاه السواحل الإيطالية.

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وتم نقل المهاجرين إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

ومنذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ازدادت معدلات الهجرة غير القانونية عبر تونس، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.

ووفق أرقام رسمية، فإن "22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية".

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