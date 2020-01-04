فصائل فلسطينية تقيم بيت عزاء لـ"سليماني" في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أقامت فصائل فلسطينية، في قطاع غزة، السبت، بيت عزاء لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة.



ورُفع في بيت العزاء المقام في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، صورا لسليماني، وحضر العزاء قيادات من الفصائل الفلسطينية.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، لـ"الخليج 365، على هامش بيت العزاء: "نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي تداعيات اغتيال قاسم سليماني".

Advertisements

وأضاف:" في قطاع غزة، أوفياء مع من وقف مع المقاومة وفلسطين، (في إشارة لسليماني)".

من جانبه، قال محمد البريم، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية للأناضول، "رسالتنا في غزة تتمثل في الوفاء لدماء من دعم فلسطين ووقف بجانب شعبنا وقضيتنا وطور إمكانيات المقاومة".

وأضاف: "المقاومة في غزة متواصلة في تقديم كل الشكر لمحور المقاومة الذي يدعمها".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.