مروحات أمريكية تعاود التحليق في سماء بغداد

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

عاودت مروحيات أمريكية، السبت، التحليق فوق أجواء العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني عراقي.

وحسب المصدر، تأتي هذه الإجراءات خشية هجمات انتقامية على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب، إن "طائرات مروحية أمريكية عاودت التحليق اليوم (السبت) فوق مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف، "المروحيات الأميركية ركزت تحليقها فوق المنطقة الخضراء ومنطقتي الكرادة والدورة، وجسري الطابقين والجادرية".

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والجمعة، حلقت طائرات مقاتلة أمريكية وأخرى بدون طيار، بكثافة فوق أجواء العراق، وفق مصدر مطلع في وزارة الدفاع العراقية.

وأشار المصدر أن القوات الأمريكية في القواعد العسكرية العراقية دخلت حالة الإنذار القصوى، خشية شن هجمات انتقامية لمقتل سليماني والمهندس.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

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