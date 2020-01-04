لجنة فحص الدخان الجديد تلزم شركات التبغ بمعالجة اختلاف النكهة بأسرع وقت

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية، نتائج فحص الدخان الجديد الذي أجرته الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة، والذي أثبت وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ.

وأوضحت اللجنة أن الاختلاف الذي تم رصده لا يتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك.

وأكدت أنه بناءً على ذلك؛ فقد تم توجيه الشركات الـمُصنِّعة للتبغ، وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت، مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.