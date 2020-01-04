“الشورى” يتجه لإقرار توصية تلزم “العمل” بتوطين ‏الوظائف القيادية في عدد من الأنشطة

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صحيفة الخليج الالكترونية
يعتزم مجلس الشورى إقرار توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلزم وزارة العمل بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي جرى توطينها.
وأكد تقرير لجنة “الشورى” أن الشباب السعودي نجح بجدارة في المهن التي عملت الوزارة على توطينها خلال العامين الأخيرين، موضحاً وفقاً لصحيفة “الرياض” أن هذا التوطين ساهم نسبياً في خفض معدلات البطالة.
وفي سياق آخر، طالبت اللجنة في توصياتها بتحسين حياة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، داعية لإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.
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