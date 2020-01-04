“الشورى” يتجه لإقرار توصية تلزم “العمل” بتوطين ‏الوظائف القيادية في عدد من الأنشطة

صحيفة الخليج الالكترونية

يعتزم مجلس الشورى إقرار توصية تقدمت بها ‏لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلزم وزارة العمل ‏بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي جرى توطينها. ‏

وأكد تقرير لجنة “الشورى” أن الشباب السعودي نجح ‏بجدارة في المهن التي عملت الوزارة على توطينها خلال العامين ‏الأخيرين، موضحاً وفقاً لصحيفة “الرياض” ‏ أن هذا التوطين ساهم نسبياً في خفض معدلات البطالة.‏

وفي سياق آخر، طالبت اللجنة في توصياتها بتحسين حياة ‏المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، داعية لإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.