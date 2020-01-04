الكشف عن أسماء حكام مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون اليوم

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف الإتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لمواجة اليوم السبت بين النصر والتعاون في مباراة كأس السوبر السعودي.
وسيقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، وتم تكليف ماريو ديكس كحكم مساعد، وهبسيل ستيجسترا كحكم مساعد ثاني، وكريستيان باكس كحكم رابع.
كما تم تكليف يواكيم كامبيوس كحكم فيديو، أما حكم مساعد الفيديو فهو روب ديبرينك.
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