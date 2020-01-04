ابن دلبوح يدشن مهرجان المجاردة الشتوي ” شتانا غير “

ابها

رعى محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح مساء اليوم الجمعة تدشين كرنفال من أضخم الاحتفالات على مستوى منطقة عسير ممثلاً في مهرجان المجاردة ” شتانا غير ” والذي يشمل على العديد من الفعاليات منها مهرجان العسل الثامن تحت شعار عسلنا أجود الذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة بالتعاون مع البلدية والزراعة ، وبحضور وكيل محافظة المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل والآلاف من أهالي وزوار المجاردة .

حيث انطلقت الفعاليات من بعد صلاة العصر بافتتاح مكتب الإرشاد السياحي المتواجد بشارع الفن ثم تم تدشين مهرجان العسل الثامن تحت شعار ” عسلنا اجود ” وتجول الجميع في صالات عرض العسل ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة وبحلتها الجديدة .

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ثم اننقل المحافظ والضيوف الكرام الى المركز الحضاري لتناول وجبة العشاء ثم اتجه الجميع بعد صلاة العشاء إلى شارع الفن ، وشاهدوا ما يحتويه المعرض الفني من صور فوتوغرافية ومعرض تشكيلي وصور 3D و كذلك مسرح الطفل والأسر المنتجة .

بعدها أخذ الجميع أماكنهم في الحفل وعزف السلام الملكي وبدأ الحفل الخطابي من تقديم المتألق الأديب محمد الفقيه بعده تلي القران الكريم ، فكلمة راعي الحفل حيث تحدث محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح عن جهود الدولة أيدها الله في رفاهية المواطن وإسعاده في أي جزء من هذا الوطن المعطاء ، ثم تحدث عن أهمية مهرجان المجاردة الشتوي وتعريف الزوار بما تمتلكه محافظة المجاردة من مقومات للسياحة بفضل ماحباها الله من جمال الطبيعة وتنوعها مما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد أعداد النحالين .

وشكر بن دلبوح سمو أمير منطقة عسير على موافقته الكريمة على إقامة مهرجان المجاردة شتانا غير ، وجهوده ودعمه ومتابعته لكافة البرامج والأنشطة في المنطقة ، وحرصه على أن تكون السياحة في منطقة عسير مستدامة وذكر أن فعاليات هذا الموسم تزيد عن أربعين فعالية و تمتد على مدى شهرين يشارك في اعدادها وانجازها اكثر من ٣٥٠ من شباب وشابات المحافظة .

عقب ذلك ألقت كلمة الشباب والشابات نيابة عنهم المتألقة حسنه أحمد حسن العماري .

ثم قصيدة للشاعر والأيب أحمد معيض الشهري ، فعرض مرئي يحاكي محافظة المجاردة ومراكزها ومايحتويه المهرجان من فعاليات ، فقصيدة للشاعر المبدع أحمد خازم العمري .

واختتمت الأمسية التي حضرها الآلاف من أهالي المجاردة وزوارها بلوحات وطنية وشعبية صاحبها أوبريت بصوت الفنان صالح خيري بعنوان “ عروس التهايم ” من كلمات المبدع الحفظي الشهري ومشاركة فرقة سيوف محافظة المجاردة وبتغطية اعلامية من التلفزيون السعودي وقناة الوسام الفضائية وإخراج صوتي ومرئي لمؤسسة فنون تهامة واخراج مسرحي وعروض للضوء من عالم ايفينتك وعرض مرئي بتعليق المبدع إبراهيم شاكر وتصميم المميزين دوما مؤسسة إكسير الإعلامية .