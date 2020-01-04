الدوري_الإسباني #خيتافي يستقبل #ريال_مدريد

الخليج - رويترز

يبحث نادي ريال مدريد عن بداية مثالية لعام 2020،عندما يحل ضيفاً على خيتافي، اليوم السبت، بملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز”، في إطار الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

يحتل الريال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، خلف برشلونة بفارق نقطتين، بينما يحتل خيتافي المركز 6 برصيد 30 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

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ويخوض مدريد مباراة خيتافي وسط غياب الثنائي إيدين هازارد، وماركو أسينسيو بسبب الاصابة، والقائد سيرجيو راموس بسبب الايقاف، بالإضافة إلى الثنائى لوكاس فاسيكز، ومارسيلو، لعدم الجاهزية، رغم التعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً، في الوقت الذي يسعى فيه “الملكي” لكسر سلسلة التعادلات التي لأزمته في المباريات الثلاث الأخيرة بمسابقة الدوري الإسباني، وبالتحديد أمام فالنسيا، برشلونة، وبلباو.

وتعد مباراة خيتافي بمثابة “البروفة الأخيرة” لفريق ريال مدريد قبل السفر إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام بنظامها الجديد، بمشاركة 4 أندية وهي الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأوقعت قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة “الملكي” في مواجهة فالنسيا بملعب “الجوهرة”.