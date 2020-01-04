- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نجا وزير العدل السوداني “نصر الدين عبد الباري” من حادِث تحطم الطائرة التي سقطت في ولاية غرب دارفور ، حيث كان الوزير على متن تلك الطائرة بنفس الرحلة ، لكنه نزل منها قبل إقلاعها.
وكشفت وزارة العدل في بيان لها : أنه بعد جلوس الوزير وحرسه على مقاعدهم بالطائرة ، صعدت امرأتان كانت كل منهما تحمل طفلاً ، وطلب أحد أفراد الطاقم من السيدتين مغادرة الجزء الذي كان يجلس فيه الوزير والجلوس في الجزء المخصص للشحن من الطائرة ، لكن الوزير رفض ذلك وطلب من السيدتين الجلوس في مكانه ومكان حرسه الشخصي ، وقرر في تلك اللحظة النزول من الطائرة والرجوع إلى المدينة ، وغادر المطار إلى مقر لحكومة ولاية غرب دارفور لحضور اجتماع.
وأوضحت الوزارة : أنه بعد انتهاء الاجتماع مباشرة ، علم الوزير أن الطائرة التي كان ينوي السفر بها إلى الخرطوم قد سقطت ، واستشهد كل من بداخلها ، وكانت الطائرة من طراز أنتونوف 12 تعرضت لحادث سقوط مساء الخميس بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار مدينة الجنينة ، ما أدى إلى تحطمها ومقتل طاقمها المكون من 7 أفراد عسكريين ، إضافة إلى 3 قضاة و 8 مواطنين بينهم 4 أطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل السوداني ينجو من كارثة سقوط طائرة بدارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.