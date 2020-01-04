وزير العدل السوداني ينجو من كارثة سقوط طائرة بدارفور

صحيفة الخليج الالكترونية

نجا وزير العدل السوداني “نصر الدين عبد الباري” من حادِث تحطم الطائرة التي سقطت في ولاية غرب دارفور ، حيث كان الوزير على متن تلك الطائرة ‏بنفس الرحلة ، لكنه نزل منها قبل ‏إقلاعها.

وكشفت وزارة العدل في بيان لها : أنه بعد جلوس الوزير وحرسه على مقاعدهم بالطائرة ، صعدت امرأتان كانت كل ‏منهما تحمل طفلاً ، وطلب أحد أفراد الطاقم من السيدتين مغادرة ‏الجزء الذي كان يجلس فيه الوزير والجلوس في الجزء ‏المخصص للشحن من الطائرة ، لكن الوزير رفض ذلك وطلب من السيدتين الجلوس في ‏مكانه ومكان حرسه الشخصي ، وقرر في تلك اللحظة النزول من ‏الطائرة والرجوع إلى المدينة ، وغادر المطار إلى مقر لحكومة ولاية غرب دارفور لحضور اجتماع.‏

وأوضحت الوزارة : أنه بعد انتهاء الاجتماع مباشرة ، ‏علم الوزير أن الطائرة التي كان ينوي السفر بها إلى الخرطوم ‏قد سقطت ، واستشهد كل من بداخلها‎ ، وكانت الطائرة من طراز أنتونوف 12 تعرضت لحادث ‏سقوط مساء الخميس بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار مدينة ‏الجنينة ، ما أدى إلى تحطمها ومقتل طاقمها المكون من 7 أفراد ‏عسكريين ، إضافة إلى 3 قضاة و 8 مواطنين بينهم 4 أطفال‎.‎