رالي_داكار ينطلق من #جدة #الأحد

الخليج - د ب أ

تتجه أنظار الملايين من عشاق سباقات السيارات ومحبي الإثارة صوب مدينة جدة بالسعودية، حيث تنطلق غداً الأحد، فعاليات النسخة 42 من سباق رالي داكار العريق، بمشاركة العديد من نجوم سباقات السيارات من مختلف أنحاء العالم.

للمرة الأولى في تاريخه، سيقام السباق العريق في السعودية تماشياً مع السياسة التي تنتهجها المملكة حالياً في استضافة عدد من الأحداث العالمية في مختلف الرياضات.

يشهد السباق هذا العام مشاركة قوية من أسماء لامعة في عالم سباقات المحركات، وفي مقدمتها الإسباني فيرناندو ألونسو الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 مرتين سابقتين.

ويخوض ألونسو رالي داكار للمرة الأولى، لكنه يتطلع إلى المنافسة بقوة خاصة بعد فترات التدريبات والاختبارات التي خضع لها في الآونة الأخيرة للتأقلم مع سباقات الرالي.

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وأكد ألونسو أنه سيسعى للحفاظ على هدوئه في هذه المغامرة الجديدة التي تختلف بالطبع عن طبيعة السباقات التي خاضها من قبل ومنها سباقات فورمولا1.

واعترف ألونسو بصعوبة وقوة التحدي في سباق رالي داكار، لاسيما وأن 25% فقط ممن يبدأون السباق ينجحون في استكماله، مشيراً إلى أنه يرغب أولاً في أن يكون ضمن الـ25%، وأن يتعلم الكثير من هذه التجربة، كما يسعى للمنافسة والحفاظ على هدوئه.

وتقام فعاليات السباق هذا العام مقسمة على 12 جولة يبلغ طولها الإجمالي 7900 كيلومتر.

وتمثل استضافة البطولات الكبيرة في مختلف الرياضات جزءاً من “رؤية 2030” بالسعودية، التي يتبناها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى إعادة بناء المملكة بشكل أقل اعتماداً على عائدات النفط.