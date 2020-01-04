1000 تذكرة هدية من مدرب #النصر لجماهير فريقه

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الخليج - د ب أ
أعلن نادي النصر السعودي، أن المدير الفني للفريق الأول، البرتغالي روي فيتوريا، قدم ألف تذكرة هدية لمشجعي الفريق لحضور مباراة كأس السوبر السعودي، المقررة اليوم السبت.
يلتقي النصر مع التعاون في مباراة كأس السوبر على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.
وقال فيتوريا في بيان نشره نادي النصر: “جماهير العالمي، تقديراً لدوركم في دعم ومساندة الفريق، أقدم لكم 1000 تذكرة هدية لكم في مباراة كأس السوبر السعودي، حضوركم دعم لنا”.
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