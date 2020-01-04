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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "هاردكيرنل" تعلن عن إطلاق جهاز الألعاب Odroid Go Advance الصغير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
أعلنت شركة "هاردكيرنل" Hardkernel عن إطلاق جهاز الألعاب Odroid Go Advance الصغير، الذي يأتي بتصميم كلاسيكي مع بطارية وشاشة، وبالتالي يمكن استعماله أثناء التنقل.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهاز الألعاب الجديد يعتمد على معالج RK3326 بـ4 أنوية حوسبة A35وبطاقة رسوميات Mali-G31، وتبلع مساحة الذاكرة DDR3L واحد جيجابايت، مع فتحة لبطاقات microSD. وتعمل الشاشة قياس 3.5 بوصة بدقة 320 × 480 بيكسل مع سماعة بقدرة 0.5 وات لتشغيل الصوت.
وتشتمل باقة التجهيزات على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير ساعة تكفي لمدة تشغيل تصل إلى 10 ساعات، بالإضافة إلى توافر العديد من عناصر التحكم مثل الذراع التناظري المثبت بالفعل، كما يمكن توصيل العديد من الأجهزة الطرفية عن طريق منفذ USB أو سنون GPIO.
ويدعم نظام التشغيل المثبت محاكاة العديد من أجهزة الألعاب بما في ذلك ألعاب PSP وPSX وGBA.
ومن المقرر طرح جهاز الألعاب Odroid Go Advance في الأسواق العالمية نهاية يناير/كانون الثاني الجاري بسعر 55 دولارا.
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