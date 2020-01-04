عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

يعد الكبد من الأعضاء الهامة والحيوية في جسم الإنسان، فهو يعمل على تنقيته من السموم المختلفة وطردها خارجه، وعند حدوث خلل ما بوظيفته أو قدرته يصاب الإنسان بإعياء شديد ويكون عرضة للإصابة بأمراض عديدة نظراً لعدم نقاء الجسم.



ويوضح الدكتور محمود المتيني، أستاذ أمراض الكبد وفق ما نقل موقع "روتانا"، أنّ هناك عدة عوامل تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد أبرزها:

ـ تناول الطعام والشراب الملوث.

ـ العدوى من شخص آخر.

ـ شرب الماء الملوث أو غسل الطعام به.

ـ الانتقال عن طريق الدم.

ـ ضعف مناعة الجسم.

وحول الأعراض التي تظهر على الشخص عند الإصابة بالتهاب في الكبد فإنها تتمثل في:

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ـ الشعور بالقيء والغثيان باستمرار.

ـ تغيّر لون البول والبراز.

ـ اصفرار العين.

ـ فقدان الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام.

ـ آلام شديدة في المعدة.

ـ النوم لفترات طويلة.

وأوضح أستاذ أمراض الكبد أنّ لكل نوع من التهاب الكبد العلاج الخاص به؛ فهو يشمل أنواعاً عديدة منها "فيروس A"، "فيروس B"،"فيروس c" وغيرها من الأنواع الأخرى.

ولكن للوقاية من الإصابة بأمراض الكبد عموماً ينصح بما يلي:

ـ غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.

ـ الابتعاد عن تناول الأطعمة الملوثة وخاصة أغذية الشارع.

ـ تجنّب مشاركة الأدوات الشخصية كأدوات الحلاقة والمناشف وغيرها مع فرد آخر.

ـ الابتعاد تماماً عن المخدرات.