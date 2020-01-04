تعرف على أذكى حيله لإزالة بقع الحبر!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

من أسوأ الأمور التي قد تواجهها أي سيدة هي أن تجد بقع حبر على الملابس أو الجدران أو الأثاث، فالحبر يعتبر من البقع الصعب إزالتهابالطرق العادية، ودائماً ما تترك آثار غير محببة بعد محاولة إزالتها خاصة على الملابس، فإذا كانت في مكان بارز يصعب ارتداء تلك الملابس مرة أخرى وبالنسبة للأثاث فكلما كان لون الأثاث افتح كلما كانت إزالته تمثل مشكلة اكبر في عدم ترك أي أثر وحدوث تغيير باللون الخاص بالأثاث، لذا إليكم طرق بسيطة تخلصكم من بقع الحبر على أي مكان مهما كان.



- بالنسبه للملابس فلا تستخدمي سوى جل تطهير اليدين من أي نوع تحبينه، ضعيه عليه وافركيه بحرص بواسطة قطعة قماش واغسليه ستجدين ان البقعه قد اختفت تماما

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- أما بالنسبة للأثاث يمكنكم استخدام الحليب وستجدون انه يزيله من على الاثاث بمنتهى السهولة.

- واذا كان على الخشب فأفضل حل لإزالته هو "كحول الإزوبروبيل"

- أما الحبر على الجدران فمعجون الاسنان قادر على إزالته من الجدران بمنتهى السهولة.

- واخيرا اذا كانت البقعة على السجاد فاحسن ما يزيلها هو الخل الأبيض.