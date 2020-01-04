صحيفة: خطورة ما تقوم به تركيا يتمثل بتحويل ليبيا إلى بؤرة للإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

طرابلس أنقرة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في الأنظمة الديكتاتورية على غرار القائم في تركيا، فإن كل الأجهزة والمنظمات والجمعيات وغيرها تنحصر وظيفتها الوحيدة بتبرير كل ما يقوم به الديكتاتور، وتبدو الشعارات الواهية مثل التعددية والديمقراطية وغيرها مجرد "ديكورات" لا وجود عملي لها في حيز الواقع ولا مكان لها في الممارسة السياسية التي تكون رهن إرادة الشخص الواحد..



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" ويقتصر عملها على تبرير ما يقوم به وسن ما يلزم من القوانين التي تخدم توجه الرئيس التركي حتى لو كان ذلك يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي أو لتبرير الاحتلال الذي يعمل عليه أردوغان انطلاقاً من أطماع تاريخية وأوهام لم يعد لها وجود إلا في التاريخ الأسود لإمبراطورية ولى زمنها.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات سارعت للتحذير من مغبة المخطط التركي في ليبيا، وموقفها يتطابق تماماً مع الإرادة الدولية التي حذرت من مآرب ونيات سياسة أنقرة وجنون العدوان الذي يقوم به النظام التركي وما يمكن أن يسببه من زيادة التوتر وتهديد الاستقرار "الهش" أصلاً في المنطقة، ومن هنا كانت إدانة الإمارات للقرار التركي بإرسال قوات إلى ليبيا لأنها تدرك تماماً أن القرار لا يكتفي بانتهاك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فقط، بل تهديد تام للأمن القومي العربي برمته ومنطقة البحر المتوسط.

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وأوضحت أن الاتفاق الذي تتذرع فيه أنقرة، قد تم مع طرف لا يملك بموجب قوانين ليبيا ولا التفاهمات المعلنة أن يبرم مثل هذا النوع كونه يستوجب كذلك موافقة المجلس الرئاسي وتصديق البرلمان الليبي وهو لا يستوفي أياً من هذه الشروط، ويأتي في الوقت الذي يتواصل فيه إرسال الجماعات الإرهابية والقتلة والمأجورين إلى ليبيا لدعم مليشيات ما يسمى "حكومة الوفاق" التي تترنح في طرابلس، وخطورة ما تقوم به تركيا يتمثل بتحويل ليبيا إلى بؤرة للإرهاب والتطرف وقاعدة لتهديد جوارها والقارة الإفريقية، خاصة أن رهانات أردوغان على التطرف والإرهاب باتت مفضوحة للعالم أجمع منذ السنة الأولى للأحداث السورية عندما حول بلاده إلى جسر لإيصال القتلة من جميع دول العالم إلى سوريا.. واليوم تتم إعادة تصديرهم باتجاه ليبيا رغم الموقف الدولي الرافض لهذا العدوان ولنيات احتلال بلد يتم العمل على إنجاز حلول سياسية تجنب شعبه كل ما يعانيه.

وأكدت أن أردوغان لا يمكن أن ينجح فيما يحاول جعله أمراً واقعاً، وأزماته الداخلية الخانقة لا تبرر له مواصلة محاولة الهروب منها إلى الأمام عبر احتلال مناطق ودول ثانية باستخدام المليشيات أو إرسال قواته بموجب اتفاقية لا تعادل قانونياً الحبر الذي كتبت فيه.

كما أكدت أن السياسة "الإخوانية" المريضة التي تعشش في عقل صناع القرار بحزب "العدالة والتنمية" لن توقف عقارب الزمن ولن تعيده إلى الوراء، لكنها تعطي فكرة عن جموح الطغيان وخطورة الرهان على الإرهاب والتطرف لتحقيق الأطماع التي يحاول البعض العمل على تحقيقها مستغلاً طمع البعض بمناصب آنية أو بتجنيد القتلة العابرين للحدود ليكونوا الذراع المتقدمة في أجندات العدوان التي يعارضها العالم أجمع.

واختتمت "الوطن" افتتاحيتها بالقول : الحل في ليبيا قبل كل شيء بتطهير عاصمتها المحتلة من المليشيات، والدفع باتجاه إنقاذها من الدخلاء وحملة الحقد التاريخي وأتباعهم، أما القفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا فهو دليل انفصال حملة الأجندات عن الواقعية التي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتهاون مع العبث بها في شؤون دول ثانية ودفع المنطقة باتجاه ويلات جديدة لخدمة مآربه سيفشل وسيجني ثمار كل مؤامراته