CES2020 تفاصيل جديدة عن مشروع Concept One

ستقوم OnePlus بعرض Concept One لأول مرة في معرض CES، وهو نموذج أولي سوف يعرض بعض من أحدث التقنيات التي تعمل عليها الشركة المُصنعة للهواتف. قبل الكشف الكامل، أصدرت الشركة فيديو تشويقي قصير يعرض فكرة كاميرا غير مرئية، يمكن إخفاؤها بواسطة الزجاج الخلفي للهاتف.

وتوضح الشركة أن Concept One سيستخدم تكنولوجيا الزجاج متغير الألوان بالإضافة إلى الكاميرا المخفية. ولا يبدو أن هذا النموذج سيكون قابل للطي، وهو ما كان يتوقعه البعض.

والمعلومات المتوفرة تشرح كيف استخدمت الشركة نفس التكنولوجيا الموجودة في فتحات السقف ونوافذ الطائرات لصنع تأثير الكاميرا المخفية. حيث ستكون الكاميرا مخفية أغلب الوقت تحت الزجاج الخلفي الداكن للهاتف. وعندما يتم استخدام الكاميرا يمكن تعديل لون الزجاج من خلال إشارة كهربائية، والتي تظهر عند فتح تطبيق الكاميرا.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus)