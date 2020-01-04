كندا تنصح رعاياها بمغادرة العراق

نصحت كندا رعاياها، بمغادرة العراق بوسائل النقل التجارية؛ إذا كان من الأمان القيام بذلك، في ظل وجود «تهديد متزايد بشن هجمات إرهابية وهجمات ضد المصالح الغربية».
وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء، بأن الحكومة الكندية حذَّرت في منشور على موقع «تويتر»، من أن الوضع الأمني في العراق قد يتدهور، بعدما أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
وتوعدت إيران في أعقاب إعلان مقتل سليماني بالثأر من أمريكا.
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