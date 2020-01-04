حمدان بن محمد: وثيقة 4 يناير خارطة طريق نهتدى بها لتكون دبى درة مدن العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، أن وثيقة 4 يناير 2020، التى أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، هى خارطة طريق للاهتداء بها، مشددا على أنهم سيسعون لتحقيق هدف حاكم دبى، بأن تكون دبى درة مدن العالم.

وقال حمدان بن محمد عبر حسابه الرسمى بتويتر :"وثيقة 4 يناير 2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون خارطة طريق نهتدي بها وبتوجيهات سموه السديدة وسنعمل لتحقيق هدف سموه الواضح في أن تكون دبي درة مدن العالم".



حمدان بن محمد

وتابع :"نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأهل دبي وساكنيها ومحبيها بالعمل إلى جانب أخي الشيخ مكتوم وكافة أعضاء المجلس في قيادة مرحلة جديدة واستثنائية من التنمية والبناء في مسيرة دبي الحضارية".

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، عن وثيقة جديدة فى اليوم الأول من عامه الـ 15 فى حكم دبى، مؤكدا أن هذه الوثيقة هدفها استشراف فرص دبى المستقبلية، وترسيخ جاذبية مدينتا الاقتصادية، وضمان أفضل حياة لسكانيها وزائريها.

وتهدف الوثيقة التى أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد، عن تشكيل مجلس يسمى "مجلس دبى، برئاسته ونائبى حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، وتعيين 6 مسئولين، يشرفون على 6 مسارات استراتيجية للنمو فى دبى، وتعيين رئيس المكتب التنفيذى أمينا عاما لمجلس دبى، على أن يضمن لدبى التنافسية الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. نستهل عام 2020 بتفاؤل.. وبتطوير فى حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية فى دبى.. هدفنا استشراف فرص دبى المستقبلية.. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها".