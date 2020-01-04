شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر لناقة تحتضن راعيها السعودى بقوة بعد غياب أيام عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مؤثر لناقة تحتضن راعيها سعودى الجنسية وأبنائه بشكل مؤثر شبهه يومى لمراعتهم لها ولأبنائها منذ زمن طويل، بعد غيابه عنها لمدة 10 أيام وفق ما تم نشره بصحيفة سبق السعودية.





روى صاحب مقطع الناقة الشهير حسن مشعان الشملانى؛ القصة الكاملة لواقعة احتضان الناقة له، لافتًا إلى أن الفيديو التقطه صديقه المصوّر طلال اليحيا؛ فى حائل، لافتا إلى أن الناقة تحتضنه وأبناءه دون غيرهم ولا تفعل ذلك مع أحد.

وكانت "سبق" قد نشرت منذ أيام خبراً عن فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب بين ناقة وصاحبها.

وأكّد "الشملاني"؛ أن عناق ناقته يحدث يومياً معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم، منذ خمس سنوات، مؤكداً أن تصوير الواقعة المتداولة حدث عند إبل بقرية عريجا، 20 كلم شرقي حائل.





ونفي "الشملاني"؛ ما تمّ تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابٍ عنها لوفاة ابنه، مؤكداً أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.

Advertisements

وتعليقاً على الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الهندية، أكّد أنه جزءٌ مقتطعٌ، وقام بنشر الفيديو الكامل للواقعة، وأضاف "الشملاني"؛ أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صوراً لشقيقهم "سلطان"؛ والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة "بكرة"، واختتم " الشملاني"؛ بأنه قبل نحو أسبوع ولدت تلك الناقة، بكرها.

وابدى المصوّر طلال اليحيا؛ دهشته خلال التقاط الفيديو وظهر صوته وهو يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها، ويعلق قائلاً "لا إله إلا الله".

ويروي "اليحيا"؛ أن "الشملاني"؛ روى له قصة الناقة ومقدار حبها له ولأولاده، فقرّر التقاط مشاهد تبرز هذا الحب، وهو ما حدث عقب عودة "الشملاني" من إجازته، وأصبح هو المشهد الشهير.