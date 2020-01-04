وزير خارجية اليمن: سليماني عمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة

اليمن/ الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي استهدفته القوات الأمريكية الجمعة، "عمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

ونشرت وزارة الخارجية عبر حسابها على "تويتر" مساء الجمعة، تصريح مقتضب للحضرمي، ذكر فيه أن "تاريخ الإرهابي قاسم سليماني أسود"، وأنه عمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واليمن تحديدا بدعمه للمليشيات الحوثية.

واتهم الحضرمي، قاسمي والنظام الإيراني، بأنهما "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، و"مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن وفي الوطن العربي".

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وتابع: "لطالما سعت أذرع النظام الإيراني بمن فيهم مليشيات الحوثيين إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في منطقتنا العربية، وهذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثورى الإيراني عبر فيلق القدس وقائده الهالك قاسم سليماني".

وقتل سليماني، برفقة نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس.

والجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قتل سليماني بغارة جوية، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، واتهمته بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وأشعل مقتل سليماني، غضبا في إيران التي توعدت بـ "رد قاس"، فيما أعلن على إثره المرشد علي خامنئي، الحداد 3 أيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.