مقتل 6 من الحشد الشعبي في ضربة جوية شمال بغداد

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صحيفة الخليج الالكترونية
قُتل ستة أشخاص في ضربات جوية استهدفت موكبًا تابعًا لوحدات الحشد الشعبي العراقي بشمالي بغداد، وفق «رويترز».
كما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة 3 آخرين في الضربات الجوية، التي استهدفت الفصيل العراقي.
وأعلن التليفزيون العراقي، مقتل أحد قيادات الحركة العراق الإسلامية (كتائب الأمام علي) في الغارة الجوية بمنطقة التاجي.
ومن جانبه، نفى الحشد الشعبي مقتل أحد قياديه في استهداف منطقة التاجي، مُشيرًا إلى أن الغارة استهدفت رتلًا عاديًا قرب ملعب التاجي في بغداد لا يضم قيادات، وفق «الحدث».
وتأتي هذه الضربة بعد يوم من ضربة صاروخية استهدفت موكبًا للحشد الشعبي على طريق مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
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