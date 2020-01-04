برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال.. العمل : برنامج لتوظيف 115 ألف شاب وفتاة

صحيفة الخليج الالكترونية

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفعيل برنامج يهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في 8 ‏قطاعات حيوية، بنهاية 2021، برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال.‏

‏‏وتطبق الوزارة البرنامج بالاستعانة ببيوت خبرة، ويشمل البرنامج وفقًا لصحيفة “المدينة”، توظيف 16 ألف شاب وفتاة في القطاع ‏الصحي و20 ألفا بالمقاولات، و20 ألفاً بالمطاعم والمقاهي.

وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك توظيف 10 ‏آلاف مواطن ومواطنة في قطاع الإيواء السياحي والترفيهي، و5 آلاف في قطاع الاتصالات، و20 ألفاً في النقل واللوجستيات، و3 آلاف في مجال الاستشارات القانونية، و‏16 ألفاً في مجال المحاسبة.‎‏ ‏