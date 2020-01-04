برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال.. العمل : برنامج لتوظيف 115 ألف شاب وفتاة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفعيل برنامج يهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في 8 قطاعات حيوية، بنهاية 2021، برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال.
وتطبق الوزارة البرنامج بالاستعانة ببيوت خبرة، ويشمل البرنامج وفقًا لصحيفة “المدينة”، توظيف 16 ألف شاب وفتاة في القطاع الصحي و20 ألفا بالمقاولات، و20 ألفاً بالمطاعم والمقاهي.
وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك توظيف 10 آلاف مواطن ومواطنة في قطاع الإيواء السياحي والترفيهي، و5 آلاف في قطاع الاتصالات، و20 ألفاً في النقل واللوجستيات، و3 آلاف في مجال الاستشارات القانونية، و16 ألفاً في مجال المحاسبة.
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