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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبوتيفاي" تعلق الإعلانات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت منصة "سبوتيفاي" للموسيقى، الجمعة، أنها ستعلّق نشر الإعلانات السياسية في أوائل عام 2020 لتحذو حذو خدمات رقمية أساسية أخرى في سبيل تبديد المخاوف من التضليل قبل الانتخابات الأمريكية.
وأتت خطوة "سبوتيفاي" التي تتخذ في السويد مقرا لها لكن لديها قاعدة كبيرة من المستخدمين والعمليات في الولايات المتحدة، بعدما حظرت خدمة "تويتر" معظم الإعلانات السياسية واتخذت "جوجل" قرارا من شأنه غربلة الإعلانات.
وقالت "سبوتيفاي" التي تضم نحو 130 مليون مستخدم وكثير منهم مشتركون في نموذجها المدعوم بالإعلانات، إنها اتخذت القرار لأنها تفتقر إلى القدرة على تحديد المعلومات الخاطئة وتصفيتها.
وقال ناطق باسم الشركة في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس: "اعتبارا من أوائل العام 2020، ستتوقف سبوتيفاي عن بيع الإعلانات السياسية".
وتابع: "سيشمل ذلك محتوى الإعلان السياسي في النسخة المدعومة بالإعلانات وفي قوائم سبوتيفاي الأصلية والحصرية".
وأضاف "في الوقت الحالي، ليس لدينا الأدوات اللازمة للتحقق من صحة تلك المحتويات ومراجعتها. سنعيد تقويم هذا القرار فيما نواصل تطوير قدراتنا".
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