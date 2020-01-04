ما هو سر الانتشار الكبير للعبة "ذا ويتشر"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حصدت لعبة The Witcher 3: Wild Hunt (ذا ويتشر 3: وايلد هانت) على أعلى نسبة لاعبين على الإطلاق خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع احتلال المسلسل المقتبسة عنه قائمة نتفليكس لأعلى عروضها مشاهدة خلال عام 2019، وفقا للعين الإخبارية.



تستند اللعبة إلى سلسلة روايات الكاتب البولندي أندريه سابكوسكي التي تحولت إلى سلسلة تلفزيونية من إنتاج نتفليكس في أواخر عام 2019، وتدور أحداثها حول قاتل وحوش (هنري كافيل) يعيش في عالم خيالي.

وفقا لموقع "مالاي ديلي" الأمريكي، وصلت ردود فعل المستخدمين على لعبة الفيديو إلى أوجَها مع انطلاق المسلسل التلفزيوني 20 ديسمبر/كانون الأول 2019.

صدرت اللعبة عام 2015، ومُنحت تقييم واحدة من أكثر الألعاب استخداما بين اللاعبين، وعنها فازت بكثير من الجوائز، ليزداد انتشارها بمرور الوقت.

Advertisements

وعلى مدار 4 أعوام، منذ صدورها حتى الآن، ظهر ما يقرب من 20 مليون نسخة لها على متجر الألعاب، والبلاي ستيشن، ونينتندو سويتش أيضا.

تمتاز اللعبة بوجود مؤثرات بصرية مذهلة، مع توافرها بسعر مناسب يصل إلى 1.49 دولار، وهو ما سهل من انتشارها.

رغم أن أغلب الألعاب تحقق أعلى نسبة انتشار فور طرحها، فإن لعبة "ذا ويتشر" عكست الشائع، إذ ذاع صيتها بمرور الوقت، وفقا للبيانات الصادرة من منصة الألعاب.

وصل عدد المستخدمين إلى 92 ألفا، إبان طرحها في مايو 2015، ثم نما بمرور الوقت ليتراوح بين 15 إلى 36 ألفا بعد مرور عام.

نجحت اللعبة أيضا في اقتناص المركز الثاني، لأعلى الألعاب إيرادات في شهر ديسمبر/كانون الأول، بعد لعبةRed Dead Redemption 2 (ريد ديد ريدمبشن 2)، فيما جاءت لعبة Wars Jedi: Fallen Order (ستار وورز جيدي: فالين أوردر) في المركز الثالث.