أوبو تطلق هاتفين جديدين بتقنية 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق موديلين من الهواتف الذكية الجديدة، Reno 3 وReno 3 Pro، مع دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل Reno 3 Pro الفاخر يأتي مزودا بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة، وتعمل بدقة وضوح FHD+، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وينبض بداخل هاتف أوبو الجديد معالجSnapdragon 765G مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

وتروج شركة أوبو لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل في ثقب على الجانب الأمامي للجهاز، وقامت الشركة الصينية بتركيب 4 كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الفاخر الجديد، حيث يعمل المستشعر الأساسي من شركة سوني بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ويعمل المستشعر الرابع بدقة 2 ميجابيكسل لاحتساب بيانات العمق.

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وتضم باقة التجهيزات التقنية لهاتف أوبو Reno 3 Pro الجديد بطارية بسعة 4025 مللي أمبير ساعة، مع وجود مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز، الذي يعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10.

ويأتي هاتف أوبو Reno 3 العادي بشاشة قياس 6.44 بوصة وبدقة FHD+، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

ويمتاز هاتف أوبو الجديد بكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 64 ميجابيكسل، ويعمل مستشعر الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى اثنين من الكاميرات الأخرى بدقة 2 ميجابيكسل من أجل تسجيل لقطات الماكرو وبيانات الأبيض والأسود.

وأشارت شركة أوبو إلى أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 8 أو 12 جيجابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت، ويزخر هاتف أوبو Reno 3 الجديد ببطارية سعة 4025 مللي أمبير ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع 30 وات مثل الموديل الفاخر.