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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أودي تستعد لطرح نسخة E-Tron والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
كان عام 2019، حافلا بطرح سيارات رياضية مميزة تابعة لشركة أودي من فئة S و RS الشهيرتين، وبموديلات مختلفة منها الكوبيه والواجون والسيدان.
وحسبما ذكر موقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، فإن أودي ترغب في استثمار ما حققته موديلاتها التي طرحت ضمن فئة RS الرياضية في 2019، بتخطيطها لطرح نسخة من هذه الفئة تعمل بمحرك رياضي.
وليس هناك أفضل من فئة أودي الكهربائية E-Tron، لتطرح النسخة الكهربائية من فئة RS تحت عباءتها، وهو ما تنتوي أودي تحقيقه خلال العامين القادمين.
وذكر الموقع بناء على تقرير نشره موقع Autocar، فإن سيارة E-Tron التي ستتبع فئة RS من أودي ستكون كهربائية بالكامل وليست هجينة.
وستحرص الشركة الألمانية على إضافة محرك قوي لهذا الطراز المميز، تتمكن به من منافسة طراز بورش تايكان الرياضي الكهربائي الجديد.
ومن المتوقع أن يطرح الطراز بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 523 و670 و751 حصانا.
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