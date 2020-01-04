شركة أبل تعلن عن ابتكارها تقنية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن ابتكارها تقنية جديدة قد تشكل ثورة في صناعة مكبرات الصوت في العالم، وهي تقنية تغير الموقع الافتراضي للصوت الناتج عن أجهزتها الإلكترونية.



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وحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار السيارات، فإن هذه التقنية الجديدة مبينة على تقنية أخرى أعلنت عنها أبل الشهر الماضي، تمنح القدرة على التعرف على أماكن تمركز الأشخاص عن طريق أصواتهم عبر سماعات أذن متطورة.

وفيما يخص التقنية الجديدة فإنها تجعل مستخدمي أجهزة أبل يشعرون بأن الصوت قادم من منطقة أخرى غير الجهاز نفسه، وهو ما يفسر مسماها بتغير الموقع الافتراضي للصوت.

وأوضح الموقع الأمريكي أن شركة أبل تعمل على تطوير هذه التقنية منذ عام 2018، وأنها ستفيد العديد من المجالات عند تطبيقها عمليا، مثل مجال ألعاب الفيديو جيم، والمؤتمرات الصحفية الحاشدة.