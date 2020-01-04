شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختراع يطارد الأتربة في الأماكن الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 متابعات_السعودية نيوز تنظيف السلالم باستخدام المكنسة الكهربائية أمر مجهد لأنه يضطرك إلى حمل المكنسة في كل درجة من درجات السلم، لكن هذا الأمر لم يعد بتلك الصعوبة بعد اختراع المكنسة الطائرة التي تستطيع أن تطال كل الأماكن الصعبة في المنزل.

Advertisements المهندس واليوتيوبر بيتر سريبول، صاحب الابتكار، قام بتزويد مكنسة كهربائية بمحركات ومراوح تُمكنها من الطيران عبر نظام روبوتي أطلق عليه اسم "رومبا". ويعد الروبوت فكرة مبدئية سيجري لاحقا تطويرها وتنفيذها بشكل أفضل في ظل الصعوبات التي تواجهها حاليا بسبب الهواء المندفع من المراوح. وسيطرح الروبوت رومبا، بعد تعديله بقيمة 200 دولار، بما فيها المكنسة والمحركات الهوائية الكافية لدعم الروبوت الذي يطير مثل الطائرة بدون طيار.

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