ضربة جوية جديدة تستهدف قيادات بالحشد الشعبي بالعراق.. ومقتل 6 منهم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن ضربة جوية استهدفت عجلات يشتبه بداخلها قيادات أمنية قرب قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر- في تصريحات أوردتها قناة «السومرية نيوز»- إن ضربة جوية استهدفت بعد منتصف الليل، عجلات بداخلها عناصر يشتبه انهم من الحشد الشعبي ضمن مقتربات قضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.

وذكر مصدر بالجيش العراقي أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص استهدفت موكب تابع لمليشيات عراقية بمنطقة التاجي في بغداد.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بعملية قصف جوي في مطار بغداد.