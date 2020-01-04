شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى ينفى شن ضربة جوية شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى التحالف الدولى ، اليوم السبت، تنفيذه ضربة جوية بالقرب من منطقة التاجى شمال العاصمة بغداد، مضيفا أنه لم ينفذ أى ضربة عسكرية قرب المعسكر فى الأيام الأخيرة.. وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت فى وقت سابق أن قياديا بارزا فى الحشد الشعبى قتل مع شقيقه وخمسة من مرافقيه فى غارة جوية أمريكية فى المنطقة استهدفت موكبا من سيارتين.
ويأتى ذلك غداة مقتل قائد "فيلق القدس" فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى والقيادى فى الحشد الشعبى "أبو مهدى المهندس" فى غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
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