شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. فرصة لأمطار متفرقة و السعودية 23 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة ،وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق

السعودية 23 درجة مئوية

تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، القصيم. في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان – الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .

الكويت 23 درجة مئوية

Advertisements

ليلًا مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق .

نهارًا معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الامارات 27 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس، السبت، صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً صباحاً قد تثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.