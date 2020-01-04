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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيبة جلدية لسماعة أبل AirPods Pro والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "تويلف ساوث" Twelve South عن إطلاق الحقيبة الجلدية AirSnap الجديدة لسماعات أبلAirPods Pro بسعر يبلغ 40 دولاراً.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحقيبة الجديدة تحمي العلبة البلاستيكية من أبل من التعرض للخدوش، علاوة على أنها تتيح إمكانية الشحن اللاسلكي لسماعة أبل، بالإضافة إلى وجود مشبك لتثبيتها في الحقائب أو الأحزمة.
وتم تصميم الحقيبة AirSnap الجديدة لمنع الخدوش بعلبة السماعة اللاسلكية أبل AirPods Pro، ويتم إغلاقها بضغط زر، وتضم باقة التوريد أيضاً عروة لتثبيت الحقيبة على المعصم، بالإضافة إلى المشبك S-clip لتثبيتها في حقائب الظهر.
ووفق إحصائيات صادرة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي، باعت "أبل" نحو 3 ملايين وحدة من سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro وAirPods خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط توقعات بأنه مع نهاية 2019 ستكون أبل قد باعت ما لا يقل عن 50 مليون وحدة
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