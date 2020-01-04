شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الهواتف الذكية غيرت حياة البشر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تغيرت حياة البشر بعد ظهور الهواتف الذكية في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واستبدلوا العديد من الأجهزة والأدوات بالهواتف الذكية بشكلها الجديد التي غيرت بشكل أساسي طريقة تعامل البشر مع العالم وعلاقاتهم بأنفسهم.



كانت أبرز ملاح هذا التغيير هو اعتماد الإنسان على الهاتف الذكي في معرفة اتجاهات طريقة والتقاط ومشاركة وطبع الصور والتسوق والتعامل البنكي والاستماع للموسيقى.

التغيير

بدأ التغيير بعد طرح شركة أبل الأمريكية هاتف "آيفون 4" في عام 2010، وكان هذا الهاتف الأول للشركة الذي يتم تزويده بكاميرا أمامية وقدرة على تسجيل فيديو عالي الدقة.

في العام نفسه طرحت سامسونج أول هاتف جالاكسي إس يعمل بنظام "أندرويد"، وتزامن ذلك مع عمل شركات الاتصالات على تحسين شبكاتها، ومع سيل من أفكار التطبيقات التي طرحها رواد الأعمال على المستثمرين في وادي السليكون.

ويقول "رالف دي لا فيجا"، نائب رئيس مجلس إدارة "إيه تي آند تي" السابق الذي تعاون مع "ستيف جوبز" لطرح أول هاتف "آيفون": عندما يتغير شيء واحد في عالم التقنية، يكون هذا حدثا كبيرا، لكن عندما يتغير شيئان أو 3 أشياء تكمل بعضها بعضا، يكون هذا تغيرا مزعزعا حقا.

معرفة الاتجاهات

قبل وقت طويل من قدوم الهواتف الذكية، إذا كان يرغب شخص بزيارة مكان جديد، أو القيام برحلة ما، فغالبا ما يحتاج إلى خريطة للانتقال.

الأمر برمته اختلف مع نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، الذي يحدد المكان بدقة ويعيد تحديد الطريق حال أخطأ السائق.

التقاط الصور

في الوقت الحاضر، تتمتع الهواتف الذكية بعدسات عالية الجودة، إضافة إلى خصائص تصوير مختلفة، مثل "البانوراما" و"اللوحة" والوضع الليلي وغيرها، وأدوات لتحسين الصورة بعد التقاطها.

قبل ذلك، كانت الكاميرات ذات الأفلام التقليدية، ضرورة لأي رحلة أو تجمع للأصدقاء، لكن استخراج الصور كان يستغرق كثيرا من الوقت، وربما يتلف بعضها.

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طبع الصور

حتى مشاركة الصور اختلفت، فقبل الهواتف الذكية كان على المرء دفع المزيد من الأموال لطلب نسخ مضاعفة من الصور لتوزيعها على الأصدقاء والعائلة.

الآن.. بنقرة زر واحدة يمكن إرسال الصور أو التقاطها أو تحميلها على منصات التواصل الاجتماعي ليتمكن الجميع من مشاهدتها.

العمل عن بعد

في بعض الأوقات يحتاج الموظف إلى ترك عمله مبكرا أو عدم القدوم إلى المكتب، للحاق بالقطار أو الذهاب إلى مناسبة ما، وقبل الهواتف الذكية كان يأمل في مثل هذه الحالة ألا ينتبه له أحد، على الأقل حتى يتمكن من الوصول إلى جهاز حاسوب مرة أخرى.

لكن الآن، لا يبدو الأمر بهذا السوء، فهو متصل بزملائه ومديريه طوال الوقت عبر هاتفه سريع الاتصال بالإنترنت.

التسوق

منحت الهواتف الذكية لعدد كبير من الناس وصولا إلى المنصات الإلكترونية، ومكنتهم من ترك تعليقاتهم ومراجعاتهم عن المنتجات والخدمات والعلامات التجارية، التي تساعد غيرهم عند التسوق.

تذكر المعلومات

إذا نسي المرء تاريخا مهما، أو حدثا عاما، أو اسم مطربه المفضل، يمكنه ببساطة أن يسأل "جوجل" عبر جواله.

المعاملات البنكية

لا حاجة الآن للتوجه إلى فرع البنك والانتظار في صفوف طويلة، تتيح التطبيقات المصرفية طرقا أيسر للإيداع والتحويل والدفع.

الاستماع للموسيقى

الاحتفاظ بمجموعة من الموسيقى والأغاني المفضلة كان يعني كومة من الأقراص المدمجة التي يصعب نقلها قبل سنوات.

الآن.. يمكن ببساطة تخزين ملايين الأغاني والوصول إليها فورا عبر تطبيقات مثل "آبل ميوزيك" و"سبوتيفاي".