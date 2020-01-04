السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

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وكانت غارة أميركية نُفذت بطائرة من دون طيار، استهدفت فجر الجمعة، سيارة كانت تقل قاسم سليماني وآخرين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر سعودي مسؤول قوله، إن المملكة "تابعت الأحداث في العراق، التي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كارلوس غصن... قصة نجاح انتهت في قفص الاتهام كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق هو أحد أهم وأكبر المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات العالمية. وهو شخصية مشهورة جدا في اليابان، إذ أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام ألفين، وأنهى عشرين مليار دولار من الديون خلال ثلاث سنوات فقط. وهي مهمة كانت توصف أنذاك بالمستحيلة. ويتمتع بشخصية قوية وحازمة. وكان يعرف باسم قاتل النفقات لمهاراته في خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل. وغصن المولود في البرازيل من أبوين لبنانيين يجسد المدير المثالي لكن مستوى دخله الذي بلغ خمسة عشر مليون يورو سنويا سبب له عداوة المساهمين وانتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزير الاقتصاد في الحكومة الفرنسية. France 24

كارلوس غصن يؤكد وجوده في لبنان ويتهم النظام القضائي الياباني بالتحيز أكد رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق كارلوس غصن في بيان الثلاثاء وجوده في لبنان، بعد مغادرته اليابان حيث يخضع إلى الإقامة الجبرية بسبب التهرب الضريبي. واتهم غصن النظام القضائي الياباني بالتحيز مؤكدا أنه لم يهرب من العدالة وأنه حرر نفسه من "الظلم والاضطهاد السياسي". France 24

كارلوس غصن يصل إلى لبنان رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان وصل رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق كارلوس غص إلى لبنان الإثنين، رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان. وغصن المتهم بقضايا تهرب ضريبي في اليابان، أفرج عنه في الربيع الماضي بكفالة بانتظار محاكمته ولكنه منع من مغادرة الأراضي اليابانية. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وأضاف المصدر: "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة، تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

كما أكدت السعودية على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

