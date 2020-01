دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady بالفيديو: مصور سينمائي يوثق مشاهد تحبس الانفاس للحظات تشكل البرق

اطلق المصور السينمائي داستن فاريل والذي يهوى مطاردة العواصف فيلم قصير يوضح لحظات تشكل البرق بدقة 4K وبسرعة 1,000 اطار لكل ثانية، هذه المشاهد التي استغرقت عامين كاملين للتصوير باستخدام كاميرا Phantom Flex 4K. © القيادي بالفيديو: مصور سينمائي يوثق مشاهد تحبس الانفاس للحظات تشكل البرق

يُطلق على الفيلم عنوان Transient 2 وهو متابعة للجزء الاول الذي اطلقه Dustin Farrell

بعنوان “Transient” الذي عرضه عام 2017 وهو مزيج من لقطات للبرق تم تصويرها

باستخدام كاميرا فانتوم فليكس 4K ايضاً بسرعة 1,000 اطار في الثانية، بالإضافة إلى

بعض مشاهد التايم لابس التقليدية. * شاهد فيلم Transient 2 يوضح لحظات تشكل البرق بالحركة البطيئة

لصناعة الفيلم الذي تراه في الاعلى، سافر فاريل لمسافة 35,000 ميل على مدار عامين

وسجل ما يصل الى 30 تيرابايت من اللقطات، وقضى بعدها 300 ساعة في تحرير الفيديو

وتدريج الألوان، بطريقة ما حصل المصور على 3 مخالفات لتجاوز السرعة في القيادة!.

كما أوضح في وصف الفيديو، فإن كاميرا Phantom Flex 4K التي استخدمها لتصوير

لحظات تشكل البرق بالسرعة البطيئة هي الخيار الافضل وذلك لإمكانية استعادة بعض

الثواني قبل الضغط على زر التصوير، وهو ما يعزز فرص التقاط مشاهد تشكل البرق .

يقول المصور: ” هذه الكاميرا تعمل بشكل جيد لالتقاط لحظات تشكل البرق وذلك

لأن الكاميرا تقوم دائمًا بالتسجيل إلى ذاكرة الوصول العشوائي الداخلية، بمجرد ظهور

البرق في عدسة المعاينة أقوم بتشغيل الكاميرا لحفظ ما تم تخزينه في الذاكرة”.

بتابع المصور: ” التصوير بمعدل إطارات عالية يتطلب الكثير من الضوء،

لذلك استخدمت عدسات زايس أوتوس 28 ملم و 55 ملم و 85 ملم بفتحة

واسعة حتى f / 1.4 “.

لا يوجد كلمات تصف روعة وجمال هذا لفيلم لذا قمنا بالكتابة عنه حتى يتسنى

لك مشاهدته، ولكي تعيش تلك الاجواء الرائعة قم بإطفاء الأنوار في المكان الذي

تجلس فيه ثم ضع سماعات الرأس وقم بعرض الفيلم واستمتع بمشاهدة

هذه اللقطات التي تحبس الانفاس، وإذا لم تكن قد شاهدت بالفعل الفيلم الأصلي،

فيمكنك مشاهدته من هنا.

ما رأيك بهذا الفيلم القصير؟ هل تعتقد انه بإمكانك الحصول على هذه المشاهد دون

الاستعانة بكاميرا فانتوم فليكس 4K؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.

