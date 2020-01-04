شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من حرب جديدة فى الخليج العربى بعد مقتل سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت الأمم المتحدة من حرب جديدة في الخليج العربي بعد اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الايراني بضربة جوية أمريكية في بغداد .

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس الجمعة ، إن الأمين العام للأمم المتحدة قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط ، حيث قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني ، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي جمال جعفر الإبراهيمي.

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وحذر جوتيرش من حرب جديدة في الخليج العربي ، وقال " إن العالم لا يمكنه تحمل هذه الحرب" ، وأشار الى أن الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج ، مؤكدا أن جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي.

وقتل قاسم سليماني ، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس ، في غارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات من ترامب ، مشددة على أنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج.