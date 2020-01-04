بعد مقتل سليماني.. "الحرب العالمية الثالثة" تجتاح "تويتر"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الوسوم الأكثر تداولا في تويتر، الجمعة.

وأظهر مؤشر الوسوم الأكثر تداولا في "توتير" أن 4 من أصل أكثر 5 وسوم تفاعلا، كانت متعلقة بمقتل سليماني.

وحققت الوسوم التي تشير إلى حرب عالمية ثالثة محتملة أرقاما كبيرة، حيث نال وسم "WWIII" نحو 597 ألف تغريدة، فيما حصد وسم worldwar3 حوالى 151 ألف تغريدة، وظهر وسم "الحرب_العالمية_ الثالثة" في قرابة 33 ألف تغريدة، وبلغت التغريدات في الوسم الذي يحمل اسم سليماني بالإنجليزية زهاء 175 ألف تغريدة.

وفي المجمل اقتربت التغريدات في هذه الوسوم مجتمعة من رقم المليون، عصر الجمعة.

وفي مسح سريع لتغريدات وسم الحرب العالمي الثالثة باللغة الإنجليزية، يظهر البعض تخوفا من احتمال وقوع الحرب "التي لن تكون في صالح أحد"، فيما قلل آخرون من قدرات إيران على إشعال حرب عالمية كتلك التي أشعلتها ألمانيا النازية في القرن الماضي.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كارلوس غصن... قصة نجاح انتهت في قفص الاتهام كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق هو أحد أهم وأكبر المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات العالمية. وهو شخصية مشهورة جدا في اليابان، إذ أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام ألفين، وأنهى عشرين مليار دولار من الديون خلال ثلاث سنوات فقط. وهي مهمة كانت توصف أنذاك بالمستحيلة. ويتمتع بشخصية قوية وحازمة. وكان يعرف باسم قاتل النفقات لمهاراته في خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل. وغصن المولود في البرازيل من أبوين لبنانيين يجسد المدير المثالي لكن مستوى دخله الذي بلغ خمسة عشر مليون يورو سنويا سبب له عداوة المساهمين وانتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزير الاقتصاد في الحكومة الفرنسية. France 24

كارلوس غصن يؤكد وجوده في لبنان ويتهم النظام القضائي الياباني بالتحيز أكد رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق كارلوس غصن في بيان الثلاثاء وجوده في لبنان، بعد مغادرته اليابان حيث يخضع إلى الإقامة الجبرية بسبب التهرب الضريبي. واتهم غصن النظام القضائي الياباني بالتحيز مؤكدا أنه لم يهرب من العدالة وأنه حرر نفسه من "الظلم والاضطهاد السياسي". France 24

كارلوس غصن يصل إلى لبنان رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان وصل رئيس مجلس إدارة تحالف نيسان-رينو السابق كارلوس غص إلى لبنان الإثنين، رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان. وغصن المتهم بقضايا تهرب ضريبي في اليابان، أفرج عنه في الربيع الماضي بكفالة بانتظار محاكمته ولكنه منع من مغادرة الأراضي اليابانية. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وقال فريق ثالث إن الحرب إن حدثت فقد تعيد البشرية إلى العصر الحجري، مستعيني بما قاله عالم الفيزياء الراحل، ألبرت أينشتاين.

وكانت الولايات المتحدة مسؤوليتها في وقت سابق عن مقتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة.

ورغم توعد إيران بـ"الرد القاسي" على مقتل سليماني إلا أنها أكدت أنها لا تطلع إلى الحرب، وفي المقابل، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن المفاوضات ستكون الخيار الأنسب للإيرانيين عوضا عن شن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة.

وقال محللون لـ" سكاي نيوز عربية" إن عملية اغتيال قائد فليق القدس في الحرس الثوري يكشف عن رسائل أميركية مبطنة لطهران، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة قد تضرب النظام الإيراني وقادته مجددا في حال لم يتراجع، لكنها لا تفضل عدم خوض حرب.

وفي وسم "الحرب العالمية الثالثة" باللغة العربية، استبعد بعض المغردين احتمال وقوع الحرب، فيما أبدى بعضهم تشاؤما حيال العام الجديد، لأنه بدأ بخبر قد يقود إلى مواجهات دامية.

وفي المقابل، أبدى كثيرون ممن اكتووا بنيران قوات سليماني فرحتهم بمقتله، سواء في سوريا أو العراق أو حتى داخل إيران، التي قمعت فيها قوات الحرس الثوري احتجاجات وقتلت فيها أكثر من 1500 شخص خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تحقيق لـ"رويترز".