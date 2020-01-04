دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب: سليماني كان يجب أن يتم قتله قبل أعوام كثيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان ينبغي أن يتم قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منذ سنوات، لأنه كان سبب في مقتل آلاف الأشخاص داخل وخارج إيران

وقال ترامب فى تغريدة:لقد قتل قاسم سليماني أو أصاب بجروح بالغة الالاف من الأمريكيين على مدي فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيره.. لكن تم التخلص منه، كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن وفاة ملايين الأشخاص ، بما في الأعداد الكبيرة من المحتجين الذين قتلوا فى ايران نفسها، في حين أن إيران لن تكون قادة على الاعتراف بذلك على نحو صحيح، كان سليماني مكروها ويخشي منه داخل البلاد. أنهم لا يشعرون بالحزن تقريبا.. سليماني كان يجب أن يتم قتله قبل أعوام كثيرة

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وفى وقت سابق أفادت تقارير بأن غارة أمريكية استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وأن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأضافت التقارير أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

وتسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي. كما خلفت العملية عددًا من الجثث المتفحمة.