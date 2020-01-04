شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو للتحلى بأقصى درجات ضبط النفس إزاء التطورات بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، امس الجمعة، إن الكويت تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة فى العراق، واستمرار مظاهر التصعيد فى المنطقة، والتى سبق وأن حذرت الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها.

ودعا المصدر - فى بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الكويتية، - إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات، وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر.

كما دعا المجتمع الدولى للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية فى صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، والنأى بها عن مظاهر التصعيد.