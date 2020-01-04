شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى: التعايش السلمى أحد مرتكزات وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان صديق تاور، أن التعايش السلمي، يمثل أحد مرتكزات تحقيق السلام فى بلاده، ودعائم حكومة الفترة الانتقالية الساعية لوقف الحرب وتحقيق السلام.

وقال تاور -فى تصريح خلال لقائه مع شباب مبادرة التعايش السلمى فى ولاية القضارف (جنوب شرق السودان) امس الجمعة- إن المسئولية تشاركية بين المجتمع والحكومة فى التأسيس للفترة الانتقالية، داعيا إلى التكامل والتعاون بين كل المكونات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

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وطالب بالمحافظة على الأمن والسلام فى ولايات الشرق وقطع الطريق أمام اية محاولات لزعزعة الأمن الإجتماعي، مؤكدا دعم الدولة لمبادرة التعايش السلمى ورعايتها.

بدوره، أكد والى ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، حرص الولاية على الحفاظ على الأمن المجتمعي، وتحقيق التعايش السلمى بين مكونات المجتمع.