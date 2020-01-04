عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المحكمة تنتصر لموظف فصل لرفضه استغلال الحيوانات

السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال قاضٍ بريطاني إن النظام النباتي معتقد فلسفي محمي بموجب تشريعات مكافحة التمييز، وذلك كحكم في قضية متعلقة بطرد شخص من وظيفته لرفضه استغلال الحيوانات بأي شكل.



ويقوم النظام النباتي على عدم تناول أي طعام من مشتقات الحيوانات كما يرفض معتنقو هذا النظام أي استغلال حيواني بأي شكل (ارتداء الجلد أو الصوف واستخدام مستحضرات تجميل مجربة على الحيوانات).

وكان الموظف جوردي كاساميتيانا (55 عاما) رفع قضية قال فيها إنه طرد من عمله بسبب قناعاته بالنظام النباتي.

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وقال كاساميتيانا، في تصريحات، إن هذا الحكم "سيساهم في التشجيع على النظام النباتي لأن أتباع هذا المعتقد ممن يخافون التحدث عن قناعاتهم أو قد يشعرون بعدم الترحيب بهم، سيشعرون بأنهم أشخاص ذوو قيمة كبيرة".

وأشار إلى أن هذا الأمر سيفضي إلى ظاهرة عدوى أي أن ازدياد عدد أتباع النظام النباتي سيساعد على "زيادة عدد الحيوانات وتعزيز وضع البيئة والصحة".

وعلق بيتر دالي، محامي كاساميتيانا قائلا: "هذا حكم شديد الأهمية إذ يتضمن إقرارا للمرة الأولى بأن النظام النباتي قد يحظى بحماية ضد التمييز".

وأظهر مسح أجراه معهد "إيبسوس موري" لحساب جمعية "ذي فيجن سوسايتي" أن عدد الأشخاص الذين يتبعون نظاما نباتيا قارب على 600 ألف في 2019.

وينص القانون الصادر سنة 2010 بشأن المساواة على أن "المعتقد الفلسفي" هو معتقد أصلي وليس "رأيا أو وجهة نظر بشأن الوضع الحالي تستند إلى المعلومات المتوافرة، وكذلك يجب أن يكون ذلك منسجما مع الكرامة البشرية وألا يحدث أي تعارض مع الحقوق الأساسية للآخرين".